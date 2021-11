Forum Economia Circolare di Legambiente, la sesta edizione a Prato

Si è svolta stamani alle Manifatture Digitali Cinema di Prato la 6° edizione del Forum dell’Economia Circolare di Legambiente. Grande successo per le importanti novità che si annunciano nel dibattito sulla pianificazione che declinerà in Toscana il PNRR.

“Sono particolarmente orgoglioso di questa edizione del Forum, perché se tutti gli attori (Istituzioni, Aziende, Università, Associazionismo) faranno la loro parte – dichiara Fausto Ferruzza, Presidente Legambiente Toscana – nel prossimo lustro avremo modo concretamente di mettere in opera il nuovo Piano Regionale per l’Economia Circolare (PREC), che non è solo un acronimo diverso rispetto al vecchio PRB, ma proprio un modo nuovo di approcciare il tema dei flussi di materia. La transizione ecologica, infatti, confida anche e soprattutto sulla rivoluzione circolare che si dovrà manifestare ovunque in Italia. Per questo, chiediamo a gran voce trasparenza su tutte le progettazioni di impianti, che dovranno atterrare sui nostri territori, magari utilizzando i formidabili strumenti della partecipazione che la nostra Regione ha nel suo ordinamento normativo vigente”.

La VI edizione del Forum dell’Economia Circolare è frutto della collaborazione tra Legambiente e Comune di Prato, con il patrocinio della Regione Toscana. Partner speciali di questa edizione sono stati: Alia Servizi Ambientali, Revet e Assocarta. Partner: Retiambiente, Catalyst, Ommi e Salcheto.

Fonte: Legambiente Toscana ONLUS - Ufficio Stampa