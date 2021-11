Guida in stato di ebbrezza, 4 casi in una notte a Firenze

Guida in stato di ebbrezza, quattro persone sono finite nel mirino dei carabinieri a Firenze. Su viale Luter all'una di notte un 34enne è stato fermato dai militari: l'odore di alcol nell'abitacolo era forte, quindi è stato controllato e trovato con tasso alcolemico di 1.01 g/l, ergo gli è stata ritirata la patente.

Alle 3 in via Pratese un altro controllo, a un neopatentato 22enne. Anche a lui è stata ritirata la patente perché trovato con un tasso alcolemico di 1.24 g/l. Alle 5 in viale Redi stessa misura nei confronti di un 31enne.

Sempre su viale Redi alle 5 un 27enne non si è fermato all'alt. I carabinieri lo hanno inseguito e fermato verso ponte Gandhi. Il giovane ha affermato di non essersi fermato perché aveva bevuto. Aveva un tasso di 1.54 g/l, è stato denunciato e multato.