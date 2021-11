Volo di 5 metri per un camion a Montecatini, soccorso autista

Incidente stradale alle 6.30 di oggi in quel di via Camporcioni a Montecatini Terme, una strada sopraelevata con via del Cassero e via dello Zizzolo. Il conducente di un camion contenente alimenti è uscito di strada e ha fatto un volo di quasi 5 metri, finendo nel campo incolto di sotto.

Nessuno è rimasto travolto e il conducente è stato estratto dai vigili del fuoco di Montecatini e poi trasferito in ospedale al San Jacopo di Pistoia. L'uomo è rimasto cosciente. Sul posto anche i carabinieri di Montecatini.