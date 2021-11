Incidente all'imbocco della 429 a Empoli, soccorsa una conducente

Questa mattina, poco dopo le 10.30, si è verificato un incidente in prossimità della SRT 429. Poco distante dalla rotatoria di Empoli Centro, che da via Raffaello Sanzio conduce alla Fi-Pi-Li e alla 429, un'auto e un mezzo pesante si sono scontrati. Da quanto si apprende l'autoarticolato proveniva dalla Valdelsa mentre la macchina si stava immettendo da Empoli verso la strada regionale.

Non si conoscono le dinamiche, i cui rilievi sono in corso di accertamento da parte della polizia municipale dell'Unione dei Comuni intervenuta sul posto. I due mezzi si sarebbero scontrati lateralmente. Nel sinistro le conseguenze più rilevanti sono state riportate dalla conducente dell'auto. La donna alla guida è stata estratta dai vigili del fuoco di Empoli e dai sanitari presenti. Sul posto, oltre alla municipale e ai vigili del fuoco, anche due ambulanze di Misericordie. La conducente è stata prelevata dall'auto cosciente e trasportata in pronto soccorso all'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice giallo.

Gli agenti della municipale, oltre ai rilievi, hanno anche regolato il traffico nella rotatoria in cui transitano ordinariamente molti mezzi, data la vicinanza alle principali vie di comunicazione.