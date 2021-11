Intervento Enel rinviato a Cortenuova

L’interruzione temporanea di energia elettrica precedentemente annuniciata per alcuni lavori agli impianti di Enel nella giornata di sabato 27 novembre nella frazione di Cortenuova è stata posticipata.

Inizialmente programmata per il pomeriggio sabato 27 novembre, considerata l’urgenza dell’intervento per sostituzione apparecchiatura danneggiata, E-Distribuzione (la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) ha comunicato di aver trovato una soluzione provvisoria grazie alla quale ha potuto accogliere la richiesta del Comune di Empoli di spostare le operazioni.

L’intervento che avverrà nella zona di Cortenuova (zona via San Carlo, via Piemonte, via del Ponte, via San Martino, via della Chiesa e dintorni) si svolgerà di lunedì in una data ancora da concordare, sicuramente non lunedì 29 novembre.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa