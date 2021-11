Lega Empolese Valdelsa, Carlotta Paolieri nominata vice capogruppo

Emmanuele Nencini Capogruppo Lega all'Unione dei Comuni Empolese-Valdelsa annuncia la nomina di Carlotta Paolieri come Vice Capogruppo, sottolineando la sua preparazione e competenza e la passione e la dedizione con cui si dedica all'attività consiliare.

Il Commissario Lega Empolese Valdelsa Andrea Picchielli si dice "contento della decisione presa dal Capogruppo Nencini con gli altri membri del gruppo Lega dell'Unione dei Comuni, perché Carlotta è una ragazza in gamba e brillante, arrivata dopo gli altri (entrando in consiglio comunale a Castelfiorentino per sostituire il Consigliere dimissionario Paesano e quindi subentrando all'Unione dei Comuni), ma subito entrata con entusiasmo a far parte di questa squadra, dimostrando le sue competenze ed impegnandosi. Come dimostrato nell'ultimo consiglio c'è un forte clima di collaborazione, coordinamento e di lavoro di squadra fra tutti i consiglieri del gruppo Lega" conclude Picchielli.

"Sono molto lusingata della nomina ricevuta dal Capogruppo Emmanuele Nencini e dal gruppo dell'Unione, nonostante io sia subentrata in tempi recenti nel gruppo. Il mio ruolo sarà di supporto per l'unità del gruppo che non manca ma che va sostenuta nel tempo, per la condivisione di idee e pareri" conclude Carlotta Paolieri.

Fonte: Lega Empolese Valdelsa