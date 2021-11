Morte David Rossi, annunciata maxi-perizia con manichino che simula il volo

Maxiperizia della Commissione parlamentare d'inchiesta in merito alla morte di David Rossi, capo comunicazione Mps nel 2013 deceduto dopo essere precipitato dal suo ufficio a Siena.

I carabinieri del Ros e Racis faranno degli accertamenti tecnici. In totale sono 49 i quesiti che la commissione ha affidato ai reparti speciali. Le attività peritale dovrebbero concludersi tra i tre e i sei mesi.

"I quesiti che ci sono stati sottoposti riguardano i dati del traffico telefonico sviluppato dagli apparecchi in uso a Rossi e dai dispositivi delle persone coinvolte nell'indagine. Noi lavoreremo su materiale già acquisito. Noi cercheremo di fare ciò che facciamo già nelle indagini più complicate e complesse. Analizzeremo non la singola utenza ma verrà messo a confronto ogni singolo traffico con gli altri. Un lavoro particolarmente complesso ma ci auguriamo di fare un buon lavoro e di non lasciare spazi inesplorati". E' quanto affermato dal capo del Ros, Pasquale Angelosanto, nel corso della conferenza stampa.

Verrà utilizzato anche un manichino antropomorfo virtuale. Il capo del Racis, Riccardo Sciuto, ha spiegato: "Sulla precipitazione del corpo utilizzeremo un software che simulerà il corpo che cade. Per fare ciò torneremo sulla scena dei fatti dove verrà impiegato uno scanner 3d che ricostruisce in tre dimensioni la scena del crimine".