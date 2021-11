Mostra digitale immersiva "Inside Dalí" a Firenze: allungato l'orario di visita

Ancora più di un mese di tempo per visitare la mostra digitale immersiva Inside Dalí, che chiuderà il 16 gennaio. Alla Cattedrale dell’Immagine di Firenze il visitatore potrà viaggiare verso un universo onirico immaginario alla scoperta dell’arte di uno dei maggior pittori del XX secolo e una vera icona del surrealismo: Salvador Dalí.

In seguito al successo della mostra aumenteranno le opportunità per vivere l’esperienza multisensoriale in bilico tra immaginazione e realtà con nuovi orari prolungati nel mese di dicembre in occasione del periodo delle festività natalizie.

Per consentire ad un numero maggiore di persone di accedere allo spazio immersivo sono stati estesi gli orari di visita, il venerdì e sabato dalle 10 alle 20 (ultimo accesso ore 19) e la domenica dalle 10 alle 19 (ultimo accesso ore 18). In occasione del lungo ponte dell’Immacolata, il 6, 7 e 8 dicembre la mostra chiuderà alle ore 19 anziché alle 18. Durante la settimana l’esposizione seguirà il consueto orario dalle 10 alle 18 (ultimo accesso alle ore 17). Non mancheranno infine le aperture prolungate durante le festività natalizie, che seguiranno i seguenti orari:

Venerdì 24 dicembre 10-18

Sabato 25 dicembre 14,30-20

Da domenica 26 a giovedì 30 dicembre 10-20

Venerdì 31 dicembre 10-18

Sabato 1° gennaio 14,30-20

(La biglietteria chiude sempre un’ora prima dell’orario di chiusura della mostra).

Continuano anche le offerte speciali settimanali. Il martedì e mercoledì sono riservati all’ingresso scontato per gli under 30, i quali accederanno alla mostra a soli 8 euro. Il giovedì a entrare al prezzo scontato di 8 euro saranno invece gli over 50.

Il visitatore sarà trasportato dentro il mondo del genio in una completa e “Daliniana” immersione di oltre 35 minuti che attraverso le immagini e la musica emozionerà gli spettatori come niente prima d’ora.

Inside Dalí è un’occasione imperdibile per essere proiettati in un mix di tecnologia all’avanguardia, immagini, veri e propri artefatti, illusioni and allusioni. Il tutto in simbiosi perfetta con l’universo unico dell’artista catalano. La mostra digitale immersiva, sviluppata con il supporto della GALA SALVADOR DALÍ Foundation, è una suggestiva creazione artistica e multimediale che si concentra attorno alla vita di Salvador Dalí. Dal 16 settembre sono tanti i visitatori che sono entrati nella Cattedrale dell’Immagine accedendo allo spazio multimediale a 360° di 400 m2.

Lo spazio immersivo è preceduto, ad arricchire la natura dell’evento, da un’ampia area museale, in cui il pubblico potrà confrontarsi con il multiforme ingegno di Dalí, venendo a contatto con le produzioni forse meno conosciute del maestro surrealista: i dischi da lui prodotti, i suoi libri, una campagna pubblicitaria per le ferrovie francesi, si aggiungono così al ciclo delle 100 xilografie tirate magistralmente a partire dagli acquerelli disegnati dal pittore catalano per la Divina Commedia.

Concepito, creato e prodotto da Crossmedia Group, con la collaborazione di Monogrid (Firenze), Inside Dalí unisce diversi esperti nella creazione e promozione delle mostre immersive. Il catalogo e il merchandise esposto nello splendido bookshop sono stati curati dalla casa editrice Sillabe, mentre i servizi aggiuntivi (accoglienza, bookshop e biglietteria) sono affidati ad Opera Laboratori che ha curato anche l’allestimento della mostra. Biglietti disponibili su TicketOne oppure è possibile prenotare via mail a info@insidedali.it o telefonando allo 055 2989888.

INFO MOSTRA

Orario di apertura

Dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 18 (ultimo accesso ore 17)

Venerdì e sabato dalle 10 alle 20 (ultimo accesso ore 19)

Domenica dalle 10 alle 19 (ultimo accesso ore 18)

Prezzi

Adulto: 13 euro

Studente: 10 euro

Over 65: 10 euro

Over 50 (solo il giovedì): 8 euro

Under 30 (solo il martedì e mercoledì): 8 euro

Convenzioni: 10 euro

Bambino dai 5 ai 12 anni: 8 euro

Disabile: 10 euro (Per gli aventi diritto l’accompagnatore ha ingresso gratuito – Legge 104/92)

Famiglia da 4 (2 adulti + 2 bambini): 34 euro

Famiglia da 5 (2 adulti + 3 bambini): 40 euro

Famiglia da 6 (2 adulti + 4 bambini): 44 euro

Gruppi (minimo 10 persone): 9 euro *

Scuole: 6 euro *

* prenotazione obbligatoria a info@insidedali.it

Indirizzo

Cattedrale dell’Immagine

Chiesa di Santo Stefano al Ponte

Piazza di Santo Stefano 5

50122 Firenze

Prenotazioni

Info e prenotazioni via mail a info@insidedali.it o telefonando allo 055-2989888.

Fonte: Ufficio Stampa