Buongiorno oggi ringrazio Gianni che mi ha mandato questa gustosa ricetta con il nasello arricchito da una salsa allo zafferano e contorno con broccoli.

A Gianni piace molto cucinare mi ha scritto che prova spesso ricette nuove e questa è una di quelle.

Il Nasello è un pesce prevalentemente pescato nel Mare del Nord, nel Mediterraneo e nell'oceano Atlantico. Il Nasello non è mai di allevamento ed è pescato prevalentemente da febbraio a maggio.

E' un pesce magro e facilmente digeribile ricco di proteine e di sali minerali. Il Nasello lo potete cucinare in tanti modi ottimo lessato, in umido o arrosto ma anche a vapore e insaporito con un filo di olio extravergine di oliva e succo di limone e per i più golosi con maionese.

Nasello con zafferano e broccoli

Ingredienti per 4 persone

400 gr di filetti di nasello

1 bustina di zafferano in polvere

200 gr di brodo vegetale

20 gr di farina

20 gr di burro

4 cucchiai di olio extravergine di oliva

Prezzemolo

Sale

500 gr di broccoli

1 spicchio di aglio

1 peperoncino fresco

Preparazione

Sciogliete il burro in una casseruola, setacciate la farina e aggiungetela al burro, mescolate a fuoco basso per 5 minuti in modo che non si formino grumi. Togliete la casseruola dal fuoco, aggiungete il brodo vegetale tiepido e mescolate ancora per non formare grumi. Rimettete sul fuoco, portate ad ebollizione e lasciate cuocere per 5 minuti. Unite lo zafferano mescolate bene e tenete al caldo la salsa. Prendete una padella e scaldate l’olio unitevi i filetti di nasello e fate cuocere per 15 minuti, girando di tanto in tanto i pezzi. Salate la termine della cottura. Pulite i broccoli e ricavate le cimette, lavateli e fateli lessare in acqua leggermente salata per circa 6 minuti, scolateli e lasciateli intiepidire. Tritate il peperoncino e fatelo rosolare in padella con l’olio e lo spicchio di aglio. In padella aggiungeteci i broccoli lasciateli insaporire per 10 minuti mescolando di tanto in tanto. Dividete i filetti di nasello nei piatti e rivesti teli con abbondante salsa e una spolverata di prezzemolo tritato. Servite con i broccoli in accoppiamento.

Gianni

