No alla violenza sulle donne, iniziativa alla Vamas

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne a Ponte a Egola una importante azienda del comprensorio la Vamas ha deciso di celebrare la ricorrenza in maniera forte e significativa. Il grande opificio che accoglie la società è stato completamente illuminato di un rosso intenso che nel buio della sera ha esaltato cromaticamente la data del 25 novembre. L’intero staff aziendale insieme a Ivano Vagnoli si è riunito negli ampi locali della società per partecipare alla cerimonia, alla cui realizzazione ha contribuito anche l’Associazione Territorio in comune reduce da un apprezzato recente flash mob svolto in occasione della Mostra nazionale del tartufo.

Un Centinaio le persone presenti – uomini e donne - tutti con le immancabili scarpe rosse o con una coccarda in pelle rossa, tutti intorno alla panchina rossa, simbolo della giusta e doverosa battaglia di civiltà per la eliminazione della violenza sulle donne. La cerimonia ha visto anche la partecipazione del Vicesindaco Elisa Montanelli reduce dalla significativa intitolazione di una piazza in ricordo di una giovane vittima di femminicidio.

Una giornata importante e una iniziativa che ha travalicato le consuete cerimonie circoscritte in luoghi e ambiti istituzionali, che ha lanciato nel mondo del lavoro un messaggio di amore e civiltà affinché inaccettabili violenze sulle donne non accadano mai più.

Fonte: Territorio in Comune