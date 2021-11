Nuovi alberi a Ponzano, la donazione dopo la cena in un circolo

Da una cena in un circolo arrivano 12 nuovi alberi piantati in un parco cittadino di Empoli.

L’iniziativa dell’associazione ‘Se Sei di Ponzano’, presieduta da Roberto Caporaso, consigliere comunale, risale allo scorso 25 giugno al Circolo Arci della frazione e aveva come titolo ‘Piantiamoli insieme’.

«È stata pensata proprio per raccogliere denaro da destinare all’acquisto e alla piantumazione di alberi nel parco della nostra frazione – racconta Caporaso, presidente anche del circolo Arci di Ponzano –. Grazie alla presenza di circa 80 persone e al ricavato di circa 1000 euro, frutto anche di alcune donazioni di privati, l’associazione ha finanziato la messa a dimora di 12 alberi. Un modo per rendere ancora più bello il parco, che da qualche mese presenta delle aree gioco nuove e molto apprezzate dai bambini. Ma anche un modo per sensibilizzare tutti sul tema ambientale e sul patrimonio arboreo empolese. Basta guardarsi attorno per capire quanto siamo fortunati a essere circondati da tutto questo verde».

Si tratta di 12 esemplari di acero campestre acquistati dall’associazione la cui innaffiatura e concimazione nei prossimi tre anni, per l'efficace attecchimento delle piante, sarà a cura del Comune.

Alla messa a dimora erano presenti stamani l’assessore all’ambiente Massimo Marconcini, il vicesindaco Fabio Barsottini, il presidente del Consiglio Comunale Alessio Mantellassi, e per l’associazione, oltre a Caporaso, anche Sara Barreca e Gianni Vignozzi, tesoriere.

«Questo di Se Sei di Ponzano è un gesto importante, molto significativo e spero sia il primo di lunga serie. Cittadini che si organizzano e donano alla comunità degli alberi – spiega l’assessore all’ambiente Massimo Marconcini –, alberi che vanno a migliorare la qualità dell’aria di tutta una città. Un gesto che fa ben sperare e credo sia l’inizio di un circolo virtuoso. Rigranzio l’associazone e il presidente Caporaso, gli imprenditori che hanno sostenuto l’iniziativa e la famiglia che ha partecipato. 12 alberi sono tanti in questo meraviglioso contesto che è il parco di Ponzano. L’amministrazione comunale, come stiamo dando conto mensilmente, sta lavorando per migliorare e aumentare sensibilmente il patrimonio arboreo con l’impianto di centinaia e centinaia di alberi e piante».

Sono stati piantati nella zona dei giochini sistemati recentemente dall’amministrazione comunale e lungo un camminamento.

Alcuni aceri presentano delle targhette per ringraziare i privati che hanno donato un albero a testa: sono lo stesso circolo Arci di Ponzano che aveva ospitato la cena estiva, la Macelleria Pinzani di Ponzano, il negozio Ottica Blu di Ponzano, il Bar Pasticceria Pucci e anche la famiglia Romaniello. Presente la moglie di Domenico Romaniello, scomparso lo scorso giugno, e la figlia Beatrice: «Mio padre era un amante del verde e della terra. Ricordarlo con un albero è un gesto che sicuramente apprezzerà».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa