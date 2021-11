Nuovo polo scolastico in via del Giglio a Campi: accoglierà 900 studenti

Firmato stamani in Palazzo Medici Riccardi il protocollo d'intesa per 'Un nuovo Polo scolastico per la Piana'. L'accordo è stato siglato dal Sindaco Metropolitano di Firenze Dario Nardella, dal Presidente della Regione Eugenio Giani, dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ernesto Pellecchia, il Sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi e l'assessore Monica Roso per la Conferenza Educazione e Istruzione Zona Nord Ovest.

Il Polo scolastico sarà costruito nell'area posta in via del Giglio a Campi.

In seguito all’approvazione del protocollo d’intesa tra Città Metropolitana, Regione Toscana, Comuni di Firenze e Campi Bisenzio per la realizzazione di interventi strategici nell’area della Piana fiorentina, era stata prevista, tra gli altri interventi, la realizzazione di una nuova scuola superiore nel Comune di Campi Bisenzio, la cui area conosce un notevole incremento di popolazione giovanile.

La Direzione Progetti Strategici della Metrocittà ha elaborato il documento 'Un nuovo polo scolastico per la Piana'. Successivamente si sono svolti alcuni incontri con Regione Toscana, Ufficio Scolastico Regionale, Conferenza Educazione e Istruzione Zona Nord Ovest e Comune di Campi Bisenzio dai quali è emersa la volontà di realizzare nel Comune di Campi Bisenzio un polo scolastico dotato di laboratori tecnologicamente avanzati, particolarmente specializzati per il settore della Meccanica, e dimensionato per accogliere 900 studenti, dei quali 300 attribuibili agli indirizzi liceali e 600 agli indirizzi Tecnico (Settore Tecnologico) e Professionale, oppure, in alternativa all’istituto tecnico, all’indirizzo Liceo Scienze Applicate Steam

Viene individuato nell’area posta in via del Giglio a Campi Bisenzio, destinata allo scopo dal regolamento urbanistico comunale, il luogo con le caratteristiche più idonee alla realizzazione del nuovo polo scolastico.

La Città Metropolitana di Firenze, competente per la progettazione e la realizzazione del nuovo polo scolastico, con l’obiettivo di potenziare i propri servizi di istruzione, ridurre il pendolarismo scolastico in uscita dai comuni della Piana, ha elaborato il “Documento di valutazione su dimensionamento, indirizzi di studio e localizzazione”, dove sono stati analizzati i dati riguardanti l’andamento demografico ed economico, la popolazione scolastica e il pendolarismo in relazione ai diversi indirizzi di studio, gli strumenti di pianificazione territoriale in funzione della localizzazione.

L’ambito territoriale di riferimento per la valutazione dell’utenza potenziale del nuovo polo scolastico, è rappresentato dai Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa.

L’area della Piana, rispetto al territorio della Città Metropolitana, presenta una quota significativa di imprese a vocazione manifatturiera di cui ben il 34 per cento è rappresentato da imprese del comparto della Meccanica, che gli studi di settore individuano come uno dei settori a più alto tasso di occupabilità.

Lo scenario tendenziale nazionale è sempre più orientato verso un modello di istruzione tecnica, peraltro strettamente legato al sistema dell’Istruzione Tecnica Superiore (Its), entrambi previsti da riformare e sviluppare nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

La Metrocittà ha rilevato un pendolarismo di entità considerevole per quel che riguarda gli studenti in uscita dai comuni della Piana per motivi di studio, sia verso istituti scolastici situati in altri comuni del territorio della Città Metropolitana che verso il comune di Prato. Il gruppo più numeroso in uscita è rappresentato dagli studenti residenti a Campi Bisenzio.

E' intanto in dirittura d'arrivo la realizzazione della nuova sede per l’Istituto scolastico Agnoletti di Sesto Fiorentino che, dal 2022, sostituirà l’attuale sede di via Ragionieri, e che l’incremento costante degli studenti frequentanti detto istituto non renderà possibile, come originariamente programmato, trasferire nella nuova sede anche la succursale di Campi Bisenzio, alla quale, nel corrente anno scolastico, sono iscritti 221 studenti dell’indirizzo liceo scientifico.

Il nuovo Polo scolastico di Campi consentirà di raggiungere il duplice obiettivo di potenziare i servizi di istruzione per gli studenti della Piana, con una scuola innovativa e funzionale ad un processo di apprendimento orientato al lavoro, coerente alla domanda di competenze proveniente dal tessuto produttivo manifatturiero-industriale della Piana fiorentina; d'altra parte farà ridurre il pendolarismo scolastico in uscita dai Comuni della Piana, sia verso la città di Firenze che verso la città di Prato.

L’analisi dei dati riferiti agli studenti residenti nei comuni della Piana e al totale degli iscritti presso ciascuno degli istituti scolastici del territorio, ha evidenziato che nessuno di questi istituti rischierebbe il sottodimensionamento qualora si avverassero le stime del numero di studenti che da ciascuno di questi istituti potrebbe confluire nel nuovo polo scolastico.

Le parti che hanno siglato l'accordo stamani collaboreranno per l'attuazione dell'iter del progetto; costituiranno uno specifico gruppo di lavoro congiunto; attiveranno ogni procedura utile per l’accesso a fonti di finanziamento.

Gandola: "Bene, ma è solo il primo passo"

“Stamani ero presente alla firma del protocollo d’intesa per la costruzione della nuova scuola superiore a Campi Bisenzio in via del Giglio. Si tratta di una firma importante, per cui mi sento di ringraziare il Sindaco di Campi Bisenzio e gli uffici metropolitani per aver avviato il percorso che, ovviamente, avrà bisogno di tutta la determinazione possibile per essere portato a termine. Ad oggi, infatti, non c’è alcun cronogramma e tutte le risorse economiche necessarie, ancora non si sa quante, andranno reperite, ma il percorso è stato avviato e questo è un primo passo ma che rappresenta un bene per tutta la nostra città”.

Si esprime così Paolo Gandola, consigliere metropolitano di Forza Italia nel Centrodestra per il cambiamento e capogruppo azzurro che aggiunge: “Per ciò che concerne l’edilizia scolastica l’Ente metropolitano deve fare di più e meglio, non solo per realizzare tutte le opere di ristrutturazione del patrimonio edilizio necessarie e in molti casi indispensabili, ma anche per ridurre le locazioni passive".

"Al riguardo - spiega il Consigliere - oggi l’ente metropolitano spende annualmente oltre 1.300.000 euro per l’utilizzo di immobili di proprietà di terzi in uso alla città metroplitana per garantire il servizio scolastico. Tra questi immobili spiccano i 251mila euro per il Liceo artistico Virgilio di Empoli, gli oltre 222 mila euro all’istituto Povere Figlie Sacre Stimmate per le aule dell’Istituto Saffi di Firenze, i 250mila euro per l’Istituto per Geometri Brunelleschi di Empoli, versati a l’Avvenire o i 110 mila euro al Comune di Firenze per il liceo Castelnuovo (in concessione temporanea). In questo senso la nuova costruzione del liceo Agnoletti eliminerà da questo computo i 250 mila euro finora versati all”Ely Lilly, proprietaria dell’immobile.

"Insomma - chiosa Gandola - i nuovi investimenti previsti vanno nella direzione giusta, il settore scolastico va sostenuto ed implementato perché i ragazzi dell’area metropolitana hanno tutto il diritto di studiare in scuole moderne, con palestra, laboratori e servizi tecnologici al passo con i tempi”.

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa