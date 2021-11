Il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti interviene a seguito dell'omicidio di Comeana del 24 novembre scorso alla luce dell'incontro con la prefettura di questa mattina.

"Ci preme sottolineare l'importanza dell'intervento tempestivo dei carabinieri che ha permesso, anche grazie all'utilizzo degli impianti di videosorveglianza rivelatisi come in tante altre occasioni fondamentali, istallati dall'ufficio informatica del Comune e gestiti dalla Polizia Municipale, di individuare, in tempi celeri, i responsabili dell'omicidio e consegnarli alla giustizia.

Ci teniamo a inoltre a tranquillizzare tutta la cittadinanza : l'atto delittuoso si è consumato sì nel territorio del comune di Carmignano ma in un contesto strettamente legato alla vittima. Pertanto non ci sono legami alcuni con il territorio. da un approfondimento del tasso di delinquenza del territorio i dati ci confermano che siamo in linea con il 2020, anno del lockdown. Situazione riconosciuta dalle forze dell'ordine come buona.

Abbiamo tuttavia convenuto, in via del tutto precauzionale, di rafforzare i controlli sul territorio e di ampliare la rete di videosorveglianza che già ora copre tutte le entrate e le uscite.

Lo spirito del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica - per la cui convocazione si ringrazia la Prefetta - era di fare squadra tra tutte le istituzioni e di ribadire la vicinanza al territorio. Così è stato anche in questa occasione"

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa