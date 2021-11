Ospedale Castelfiorentino, nuova viabilità per l'abbattimento dei fabbricati

A partire da lunedì 29 novembre sarà attivo il nuovo percorso di viabilità in entrata ed uscita dal presidio ospedaliero Santa Verdiana a Castelfiorentino in vista del proseguimento dei lavori di ampliamento e di ristrutturazione secondo i tempi previsti.

In seguito all’allestimento del cantiere sono in fase di ultimazione le operazioni di rimozione dai vari componenti presenti negli edifici, propedeutiche alla demolizione delle strutture latero cementizie (solai e pareti).

Pertanto per motivi di sicurezza, per la tipologia di lavorazioni da compiere, si è reso necessario ampliare l'area di cantiere.

L'ingresso all'edificio è stato spostato in corrispondenza del vecchio portone di legno sul lato del parcheggio di via dei Mille, mentre l'uscita è stata spostata solo di qualche metro sullo stesso lato dell'uscita precedente.

La nuova uscita dal presidio, come lo era quella precedente, è utilizzata anche come ingresso riservato agli utenti barellati e disabili.

Dal lato del nuovo ingresso riservato agli utenti barellati e disabili sono stati realizzati due posti auto riservati ai disabili, ma non per i mezzi di soccorso sanitario

Nel parcheggio lato via dei Mille sono stati riservati cinque posti auto per la sosta di ambulanze. Lo spazio davanti al nuovo ingresso, riservato ai barellati e ai disabili, potrà essere utilizzato come area di fermata per il trasporto dei pazienti in ospedale, ma non come area di sosta.

Il tratto di strada che collega il parcheggio lato via Giordano Bruno con il parcheggio lato via dei Mille sarà a senso unico (in direzione da via Giordano Bruno a via dei Mille), pertanto i cittadini che provengono da via dei Mille potranno parcheggiare soltanto nella zona adiacente, ma non potranno raggiungere il parcheggio in via Giordano Bruno. Per coloro invece che provengono da via Giordano Bruno potranno parcheggiare nel parcheggio presente o raggiungere quello lato via dei Mille.

I cittadini che parcheggiano sul lato via Giordano Bruno potranno raggiungere il nuovo ingresso percorrendo il percorso pedonale di recente realizzazione che dall'area di sosta conduce al parcheggio lato via dei Mille lungo la strada di collegamento dei due parcheggi.

L’Azienda sanitaria ricorda che questa fase di intervento prevede l’abbattimento di due fabbricati (A e F) e la realizzazione di due nuovi edifici destinati uno alle cure intermedie con 12 posti letto e un altro dedicato al centro disturbi alimentari con 10 posti letto.

Questo primo intervento prevede una durata di lavori di circa due anni con un investimento di circa 8,5 milioni di euro.

L’Azienda sanitaria si scusa per gli eventuali disagi, ma la tipologia di intervento di riqualificazione rende necessario tali misure di sicurezza.

Fonte: Asl Toscana Centro