"Prospettive e nuove sfide in Valdelsa", incontro con Anci e sindaci sul tema sanità

Il giorno 27 novembre si svolgerà a Poggibonsi presso la Sala polivalente La Ginestra in Via Trento, un’iniziativa dal titolo “La salute del futuro. Prospettive e nuove sfide in Valdelsa”; l’evento è organizzato dai Segretari delle Unioni Comunali del Partito Democratico di Poggibonsi, Colle Val D’Elsa, Casole d’Elsa, Radicondoli e San Gimignano.

Parteciperanno anche il Dott. Michelangelo Caiolfa di Federsanità ANCI Toscana ed i Sindaci della Valdelsa. I lavori si concluderanno con l’intervento dell’Assessore Regionale alla Sanità Simone Bezzini. Questa vuole essere per i Segretari delle Unioni Comunali, la prima di una serie di iniziative sul tema della salute e della sanità nella prospettiva di un lavoro di area che coinvolga tutta la Valdelsa. Mai come in questo anno e mezzo segnato dalla drammatica emergenza del COVID-19, – aggiungono i Segretari - si impone una riflessione strategica per la tutela della salute sulla capacità di risposta del nostro Sistema Sanitario Nazionale e sul futuro prossimo.

La cittadinanza è invitata a partecipare. L’evento si svolgerà nel rispetto della normativa anticovid ed è necessaria l’esibizione del Green Pass.

