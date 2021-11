Publiacqua, al via il Portale Monitoraggio Consumi per le società sportive

Perdite occulte? Maxi bollette dell'acqua? Per le società sportive arriva il Portale monitoraggio consumi, il progetto pilota che Publiacqua ha ideato per tenere sotto controllo i consumi idrici degli impianti.

A presentarlo, questa mattina in Palazzo Vecchio, l'assessore allo sport Cosimo Guccione e il presidente di Publiacqua Lorenzo Perra. Si tratta di un sistema di monitoraggio in tempo reale, reso possibile grazie alla digitalizzazione, per monitorare i consumi e individuare guasti e perdite degli impianti sportivi con immediata allerta in caso di anomalie. Uno strumento semplice ma potente in mano a dirigenti e referenti delle società sportive che gestiscono impianti di proprietà del Comune.

Il nuovo Portale monitoraggio consumi sviluppato da Publiacqua è semplice ed intuitivo. L’accesso al portale avviene attraverso l’inserimento di user e password che saranno inviate in automatico dal sistema una volta che la società sportiva avrà sottoscritto con il Comune un modulo di accordo per l’avvio dell’attività di monitoraggio.

Una volta che la società sportiva sarà entrata nel portale dalla Dashboard potrà selezionare tra gli impianti gestiti quello di suo interesse e visualizzarne i consumi nel periodo temporale scelto. Oltre al grafico dei consumi sono inoltre presenti gli alert per eventuali consumi anomali.

Nella sezione Impianti invece vengono riportati, appunto, tutti gli impianti gestiti dalla singola società e vi sono riportati dati anagrafici, grafici delle letture, i consumi e lo storico degli eventuali alert. Le letture, infine, sono riportate in una apposita sezione che comprende tutti gli impianti monitorati.

"Con questo progetto – ha sottolineato l'assessore Guccione - abbiamo voluto rispondere a un’esigenza precisa delle società sportive che è quella di abbattere i costi delle utenze ed evitare le brutte sorprese dovute alle perdite occulte". "Senza dimenticare - ha aggiunto - che si garantisce una gestione sostenibile delle risorse idriche. Il sistema permetterà di non sciupare l'acqua, utilizzandola in modo sempre più serio e consapevole”.

“E’ un progetto pilota finalizzato a mettere a disposizione di tutte le società sportive che usufruiscono di impianti di proprietà comunale uno strumento di monitoraggio diretto sui consumi idrici di tali infrastrutture – spiega Lorenzo Perra, Presidente di Publiacqua - Storicamente, infatti, abbiamo rilevato una grande difficoltà da parte di questi soggetti nel tenere sotto controllo i propri consumi e, soprattutto, nell’accorgersi tempestivamente di eventuali perdite occulte che, se non prontamente individuate e riparate, possono portare a bollette di notevoli dimensioni e quindi a costi il cui pagamento può causare difficoltà alle stesse società sportive. In questo senso è stato prezioso lo stimolo ricevuto dal Comune di Firenze che ci ha consentito di sviluppare uno strumento che, una volta testato, potremo poi allargare a tutti i nostri Comuni”.

Fonte: Publiacqua - Ufficio stampa