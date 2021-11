Santa Croce rinnova il bando incentivi per tutte le imprese

Con delibera 177 del l’11 novembre 2021 l’Amministrazione Comunale di Santa Croce sull’Arno ha rinnovato il bando incentivi destinato alle attività commerciali e artigianali di servizi alla persona. Potranno farne richiesta le imprese in occasione di nuove aperture, ma anche di ristrutturazioni e riqualificazioni.

Rispetto al passato, la novità è che saranno ammesse anche le attività situate al di fuori del centro storico di Santa Croce sull’Arno. Avere sede nel centro storico, comunque, sarà premiante ai fini dell’aggiudicazione del contributo.

"Abbiamo deciso di allargare la platea delle attività beneficiarie, anche per riconoscere l’importanza dello sforzo delle imprese che investono in questo periodo di crisi pandemica e post-pandemica. Ci sembra un modo giusto per rispettare gli impegni presi e aggiornarli in questo presente che ha colpito fortemente e all’improvviso tutte e tutti noi", dichiara la sindaca di Santa Croce sull’Arno Giulia Deidda.

Ecco, nel dettaglio, le cifre, le modalità, i tempi e i requisiti per partecipare al bando incentivi.

L’investimento complessivo supera i 90mila euro.

Le spese ammissibili sono quelle sostenute dal 1 gennaio 2019 fino al 31 marzo 2022. In caso di ristrutturazione o riqualificazione di attività esistenti è previsto un importo di spesa ammissibile non inferiore a 4mila euro. Saranno concessi contributi a fondo perduto che non potranno superare il limite del 50% della spesa ammissibile (iva esclusa). Il limite massimo del contributo è di 8mila euro.

Si potrà fare domanda tramite presentazione all’ufficio protocollo dell’Ente oppure tramite Pec. Il bando sarà aperto per 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio del Comune.

Avranno priorità le nuove aperture (2 punti); le attività con sede in Centro storico (2 punti); le iniziative promosse da imprenditori o imprenditrici con meno di 45 anni (1 punto); le iniziative promosse da imprenditrici donne (1 punto); le iniziative promosse da inoccupati e disoccupati anche iscritti alle liste di mobilità (1 punto); le attività storiche (esistenti da almeno 15 anni. 1 punto).

Maggiori informazioni, oltre al testo completo del bando, sono disponibili sul sito del Comune di Santa Croce sull’Arno: www.comune.santacroce.pi.it

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno