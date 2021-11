Sciopero trasporti, possibili ritardi della tramvia di Firenze

Venerdì 3 dicembre il servizio della tramvia di Firenze potrebbe subire ritardi o cancellazioni di corse a causa di uno sciopero nazionale di 4 ore indetto dal sindacato UGL Autoferro.

Lo sciopero è così articolato:

Per il servizio tramviario dalle 9.30 alle 13.30.

La regolarità del servizio della tramvia dipenderà dalle adesioni allo sciopero. Ricordiamo che a Gest il tasso di adesione dei precedenti scioperi proclamati dalla stessa sigla sindacale è stato dello 0%.

Lo sciopero del 3 dicembre è stato indetto dalla segretaria nazionale UGL Autoferro contro le modalità dell’applicazione del d.l. 127 del 21-09-21, relativamente all’obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro: in particolare, per quei lavoratori che operano su autobus, metropolitane e trasporto regionale ferroviario, dove il certificato verde non è invece richiesto agli utenti.

Per maggiori informazioni sull’andamento del servizio della tramvia il giorno 3 dicembre si invitano i passeggeri a consultare i pannelli informativi elettronici presenti alle fermate, a visitare il sito www.gestramvia.it, oppure a contattare il call center al numero verde 800.964424 (gratuito da numero fisso), o dal cellulare al numero 199.229300 (a pagamento). Si invitano anche a consultare i social media: Twitter (Tramvia Gest), Facebook (Tramvia Gest), o a iscriversi al canale Telegram “Tramvia Gest”.

Fonte: Gest