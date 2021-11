"Sei senza mascherina", lui minaccia donna: arrestato 32enne in tramvia

Nella giornata di ieri, su segnalazione della Centrale Operativa – servizio NUE - i Carabinieri del NORM della Compagnia di Scandicci sono intervenuti al capolinea tramviario di Villa Costanza poiché una donna aveva segnalato di essere stata minacciata da una persona. Sul posto, i militari apprendevano che la donna, mentre era a bordo del mezzo, dopo aver chiesto di indossare la mascherina protettiva, veniva verbalmente ingiuriata e minacciata da un uomo al punto di temere per la propria incolumità.

I Carabinieri identificavano l’uomo, un 32enne cittadino di origini marocchine, accompagnato da un connazionale 29enne, e verificavano che il primo era in possesso di una dose di cocaina e di un coltello a serramanico, mentre il secondo di circa 15 grammi di hashish e poco più di 100 euro ritenuto provento di spaccio.

I due venivano accompagnati in caserma per le procedure di deferimento in stato di libertà e di identificazione alle quali solo il 32enne opponeva resistenza attiva venendo in questo modo tratto in arresto.

Il prevenuto veniva trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa dell’odierno giudizio direttissimo.