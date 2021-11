Teatro Verdi, in vendita i biglietti per gli spettacoli a Santa Croce

Il Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno apre domani, sabato 27 novembre, la prevendita dei biglietti per i singoli spettacoli della stagione di prosa, che è programmata e sostenuta da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Giallo Mare Minimal Teatro e Comune di Santa Croce sull’Arno.

Sul palco saranno protagonisti attrici e attori di altissimo livello: Silvio Orlando, Giuseppe Cederna, Vanessa Gravina, Laura Curino, Antonio Cornacchione, Rita Pelusio, Max Pisu, Chiara Francini, Maria Cassi, Gianfelice Imparato, Carolina Rosi, Ugo Pagliai, Paola Gassman, Paolo Pierobon e Ottavia Piccolo.

Sono otto gli spettacoli che animano la stagione di prosa del Verdi, si comincia giovedì 2 dicembre con lo spettacolo La vita davanti a sé con Silvio Orlando, che ci conduce, con leggerezza e l’ironia, tra vite sgangherate che vanno alla rovescia, un’improbabile storia d’amore toccata dalla grazia, e le pagine del commovente e ancora attualissimo romanzo di Romain Gary Emile Ajar.

Venerdì 14 gennaio 2022 un grande classico Tartufo di Moliére con Giuseppe Cederna, Vanessa Gravina e Roberto Valerio; domenica 30 gennaio Pigiama per sei con Laura Curino, Antonio Cornacchione, Max Pisu e Rita Pelusio. Una divertente commedia, che non rinuncia però a fare uno spaccato impietoso della vacuità che caratterizzava i rapporti personali nel pieno degli anni ’80 in cui il testo è nato, ma che non è migliorata ai nostri giorni.

Martedì 8 febbraio Chiara Francini e Alessandro Federico sono i protagonisti di Coppia aperta quasi spalancata di Dario Fo e Franca Rame. Una classica commedia all’italiana che racconta la tragicomica storia di una coppaia di coniugi, figli del Sessantotto e del mutamento della coscienza civile del Bel Paese.

Martedì 22 febbraio Maria Cassi e Leonardo Brizzi in Diamine adattamento dell’opera di Camille Saint-Saëns per piano, contrabbasso e voce. Uno spettacolo che riunisce lo storico duo “Aringa e Verdurini”, avvalendosi di Nino Pellegrini al contrabbasso.

Giovedì 10 marzo Ditegli sempre sì di Eduardo De Filippo con Gianfelice Imparato e Carolina Rosi diretti da Roberto Andò. Una commedia in bilico tra la pochade e un vago pirandellismo, un congegno bizzarro in cui Eduardo si applica a variare il tema della normalità e della follia, consegnando al personaggio di Michele Murri, il protagonista, i tratti araldici della sua magistrale leggerezza.

Ugo Pagliai e Paola Gassman sono i protagonisti di Romeo e Giulietta di William Shakespeare riscritto dalla compagnia Babilonia Teatri. Lo sguardo profondo e irriverente che caratterizza la compagnia ha inquadrato il grande classico con un radicale ribaltamento di prospettiva. In scena giovedì 31 marzo.

Finale di stagione il 12 aprile con Eichmann- Dove inizia la notte scritto da Stefano Massini e interpretato da Ottavia Piccolo e Paolo Pierobon. Il testo è un atto unico di squassante semplicità, un’intervista della filosofa, scrittrice e politologa Hannah Arendt a colui che più di tutti incarna la traduzione della violenza in calcolo, in disegno, in schema effettivo.

Inizio spettacoli ore 21.00, se non diversamente indicato.

Domani, sabato 27 novembre, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00 aperta prevendita dei biglietti per tutti gli spettacoli presso il teatro Verdi.

Da lunedì 29 novembre la prevendita dei biglietti per gli spettacoli sarà effettuata presso Giallo Mare Minimal Teatro a Empoli (via P. Veronese, 10) dal lunedì al venerdì in orario 10-13 e 14.30-18.30. Per informazioni si può telefonare a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – o scrivere a biglietteria@giallomare.it e info@giallomare.it.

I biglietti ancora disponibili saranno messi in vendita il giorno dello spettacolo presso il Teatro Verdi dalle 20.30 fino a inizio spettacolo.

I prezzi sono rimasti invariati rispetto alla scorsa stagione: biglietti platea e palchi 1° e 2° ordine intero € 20 ridotti € 16, palchi 3° ordine; intero € 15 ridotti € 12.

Previste riduzioni per under 26 e over 65 anni, portatori di handicap o soggetti con invalidità riconosciute, per soci Arci, Acli, Endas, Fenalc e Agesci e per possessori di Carta Giovani; carta Studente della Toscana biglietto ridotto € 8 studenti universitari.

Per i soci Coop è prevista l’applicazione della riduzione del costo del biglietto limitatamente ai posti del 3° ordine. Per ottenere le riduzioni è necessario presentare apposita documentazione.

Per informazioni comune di Santa Croce 0571 389853 o www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267.

Fonte: Ufficio stampa