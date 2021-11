Terza dose e super Green pass, tre nuovi centri vaccinali in provincia di Siena

L’Asl Toscana sud est aumenta l’offerta dei centri vaccinali anti Covid in provincia di Siena, in aggiunta a quelli all’ex pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena, alla sala polivalente ex Macelli a Montepulciano, al centro La Fabbrichina a Colle Val d’Elsa. A partire da lunedì 29 saranno attivati due nuovi punti nel capoluogo, al poliambulatorio di via Pian d’Ovile (operativo dal lunedì al venerdì) e alla sede Asl in strada del Ruffolo, il sabato e la domenica. Torna invece operativo da mercoledì primo dicembre il centro Macchia Faggeta ad Abbadia San Salvatore.

“C’è stata una corsa alla vaccinazione nelle ultime settimane, tanto è vero che avevamo già raddoppiato l’offerta settimanale delle dosi disponibili – afferma Antonio D’Urso, direttore generale dell’Asl Toscana sud est –, effetto dell’apertura a più fasce d’età della possibilità di fare la terza dose e adesso anche dell’introduzione del super Greenpass. Ci dobbiamo preparare a una richiesta sempre maggiore di persone che vogliono fare la terza dose o iniziare il percorso vaccinale, per questo è necessaria l’apertura di nuove sedi per garantire la copertura di tutte le richieste. Dalla prossima settimana aumenta quindi la nostra disponibilità su Siena, ma valuteremo anche altre possibili soluzioni”.

Fonte: Azienda USL Toscana Sud Est - Ufficio stampa