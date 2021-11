Ubriaco alla guida, sperona una volante per fuggire: arrestato 49enne a Lucca

Attimi di paura questa notte a Lucca in via Castracani, dove un 49enne di origini marocchine e con numerosi precedenti non si è fermato all'alt dei carabinieri e si è andato a schiantare con la sua auto contro una volante della polizia intervenuta supporto dei militari. I due agenti travolti hanno riportato ferite con 10 giorni di prognosi.

Il 49enne, arrivando a gran velocità, si è scontrato volontariamente contro il mezzo della polizia pur potendo evitarlo; poi ha tentato nuovamente la fuga ma è stato bloccato da altre due auto della polizia e arrestato.

I carabinieri gli hanno contestato la guida in stato di ebbrezza mentre i poliziotti lo hanno arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.