Uffici giudiziari di prossimità, per i Comuni riaperto l'avviso

La Toscana è stata una delle prime regioni ad aderire al progetto del Ministero della Giustizia per gli Uffici di prossimità, le strutture sul territorio dove i cittadini, soprattutto delle fasce più deboli e in zone periferiche, possono svolgere alcune pratiche senza dover per forza recarsi fino al tribunale di riferimento. Finora ne sono state aperte nove, una rete che potrà espandersi e rafforzarsi con la riapertura da parte della Regione dell’avviso pubblico per la selezione di Comuni e Unioni di comuni interessati ad attivare questi uffici.

Gli Uffici di prossimità rappresentano i nuovi punti di contatto e accesso al ‘sistema Giustizia’. Strutture, create da Comuni o Unioni di Comuni con il supporto della Regione e con la stipula di una convenzione con la Corte d’Appello e il Tribunale di riferimento, dove si possono svolgere in modo semplice e guidato le pratiche che rientrano nell’ambito della cosiddetta ‘volontaria giurisdizione’. Pratiche che si devono espletare nei Tribunali, ma che si possono compiere anche presso i nuovi uffici, chiamati di prossimità perché più vicini ai cittadini rispetto alle sedi che sono necessariamente nei capoluoghi. Questi Uffici surrogano le sedi distaccate dei Tribunali, la maggior parte delle quali sono state chiuse anni fa.

Fonte: Ufficio Stampa