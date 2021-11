Un positivo nella Folgore Fucecchio: rinviato il match contro Mens Sana

La Mens Sana Basketball Academy comunica che il match in programma domenica 28 novembre alle ore 18:00 contro la Folgore Fucecchio è stato rinviato a data da destinarsi a causa di un accertato caso di positività nel roster di Fucecchio.

L’Ufficio Gare di Firenze, in seguito alla richiesta da parte della Folgore, ha concesso il rinvio del match a data da destinarsi così come previsto dagli attuali Protocolli Fip (Com. Uff. n. 159 del 04/11/21 Presidenza n. 28). La nuova data di disputa del match sarà decisa nei prossimi giorni di concerto con l’Ufficio Gare. Per coloro che avessero acquistato il tagliando per assistere alla partita in prevendita nella giornata di oggi, sfruttando la promozione del Black Friday che prevedeva lo sconto del 50% del costo del biglietto, la società comunica che il biglietto acquistato resterà valido per la partita quando la stessa sarà riprogrammata.

Se qualcuno fosse impossibilitato a partecipare alla partita, una volta conosciuta la nuova data di disputa della stessa, potrà richiedere il rimborso recandosi in segreteria Mens Sana 1871 negli orari che saranno poi comunicati.

Fonte: Ufficio Stampa