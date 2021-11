Use Rosa contro Broni, sfida delicata dopo il flop a Faenza

È una sfida a dir poco delicata, quella che affronta domenica la Scotti.

Alle 19, la squadra di coach Alessio Cioni sarà infatti di scena a Broni (arbitri Terranova di Ferrara, Tallon di Bologna e Praticò di Reggio Calabria), compagine che precede le biancorosse di appena due punti.

A sette giorni dalla sconfitta interna con Faenza, l’Use Rosa ha l’assoluta necessità di portare punti a casa.

"Il punto principale di questa partita siamo noi stesse – spiega coach Alessio Cioni – dopo la gara insufficiente con Faenza dobbiamo alzare il nostro livello di intensità, agonismo e qualità. Troviamo una squadra che ha pescato le straniere nell’est Europa, nomi molto importanti a livello internazionale a partire dalla lunga Krivacevic che ha sempre fatto l’Eurolega. Ora ha aggiunto anche Mia Masic in arrivo dalla Spagna, aumentando così la qualità nel settore delle esterne. Quindi Broni è squadra difficile da affrontare ma dobbiamo pensare e lavorare su di noi piuttosto che sulle avversarie".

Le pavesi viaggiano a quota 4 in classifica, alla luce delle cinque sconfitte e delle due vittorie. Nell’ultimo turno hanno perso sul campo di San Martino di Lupari mentre nel turno precedente in casa avevano battuto una big come Campobasso.

Questo fa capire che, oltre alla situazione delicata che sta vivendo l’Use Rosa, giocare al Palaverde non è mai facile per nessuno e per questo, per portare a casa due punti che sarebbero fondamentali, servirà una prestazione sopra le righe.

La gara, come sempre, sarà trasmessa in diretta streaming per abbonati su Lbf Tv oltre che sul canale 411 del Dgt.

Fonte: Use Basket Empoli