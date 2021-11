Alla San Paolo il libro per bambini di Kent Haruf

In occasione dell'uscita in anteprima mondiale in Italia dell'unico libro per bambini di Kent Haruf 'Charlie Ciuffo Rosso e i mostri capoccioni', La San Paolo Libri & Persone di via del Giglio a Empoli, ha organizzato una presentazione-spettacolo dedicata ai più piccoli e al grande scrittore statunitense scomparso nel 2014.

Domenica 28 novembre alle ore 17 si svolgerà una lettura teatrale del testo da parte dell'attore Marco Leporatti, con giochi e attività. L'evento sarà anche l'occasione per gli appassionati dello scrittore statunitense di parlarne insieme a Fabio Cremonesi, libraio de La San Paolo* e traduttore italiano delle opere di Kent Haruf.

Kent Haruf (1943-2014) è stato uno dei più apprezzati scrittori americani, autore della Trilogia della Oinaura, e di altri romandi tra cui Le nostre anime di notte, da cui è stato trattato un film con Jane Fondo e Robert Redford. Charlie Ciuffo Russo è il suo unico libro per bambini ed è uscito in anteprima mondiale in Italia.

Per partecipare è consigliabile la prenotazione (tel. 0571 73280), e sarà necessario esibire il Green Pass.

Fonte: Ufficio Stampa