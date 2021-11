Consiglio comunale, convocazione a San Miniato

Il Consiglio Comunale di San Miniato è convocato ai sensi dell’art. 36 del vigente Statuto Comunale nonché dell’art. 37 del vigente “Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale”, in seduta pubblica, in modalità mista (telematica e in presenza) ai sensi art. 6 del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 16.11.2020 ad oggetto “Disciplina delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza”, nel Palazzo Comunale, per MARTEDI’ 30 NOVEMBRE 2021 alle ore 17:00. In osservanza ai provvedimenti governativi atti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso, saranno messe in atto tutte le misure anticontagio che prevedono l’obbligo del distanziamento interpersonale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale personali. La seduta consiliare è pubblica, ma sarà visibile esclusivamente attraverso la diretta streaming sul sito del Comune.

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2. Comunicazioni da parte del Presidente del Consiglio Comunale circa variazioni di cassa (art. 175, comma 5 bis, lettera d) D. Lgs. n. 267/2000 e art. I.9, comma 2, vigente regolamento di contabilità) (Deliberazione G.C. n. 135 del 11.11.2021).

3. Risposta ad interpellanza presentata il 30.09.2021 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Via Ensi”.

4. Risposta ad interpellanza presentata il 30.09.2021 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Pista ciclabile Molino d’Egola”.

5. Risposta ad interpellanza presentata il 30.09.2021 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Sanità”.

6. Correzione di errori materiali riscontrati negli elaborati della cartografia della Variante n. 4 al Piano Strutturale e della Variante n. 3 al 2° Regolamento Urbanistico, entrambe approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30 settembre 2019. Approvazione ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014 e s.m.i. (Settore Servizi Tecnici) immediatamente eseguibile

7. Concessione contributi a fondo perduto alle imprese colpite dallo stato di emergenza epidemiologica da covid-19. Approvazione indirizzi. (Settore Servizi Tecnici). Immediatamente eseguibile

8. Regolamento di contabilità. Modifiche. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile

9. Regolamento sul canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sul canone mercatale. Modifica. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile

10. Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (DUP). Variazione n. 5. (Segretario Generale) immediatamente eseguibile

11. Bilancio di Previsione 2021-2023. Variazione. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile

12. Indirizzi in merito alla gestione dell’Ostello San Miniato. Determinazioni. (Settore Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà) immediatamente eseguibile

13. Costituzione Fondazione Istituto Tecnico Superiore ITS denominata "PRODIGI". Approvazione statuto. (Settore Affari Istituzionali e Legali) immediatamente eseguibile.