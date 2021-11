Emozioni di Natale a Casole d’Elsa: visite guidate, musica e cooking show

Dal 28 novembre a Casole d’Elsa si inaugurano le feste natalizie, ma sarà solo l’inizio.

Vi aspettano ogni settimana nuove emozioni per grandi e piccoli: visite guidate fuori le mura, giri in bici, maghetti e elfi, cooking show, musica per tutti i gusti e tanto altro ancora.

Programma e dettaglio eventi

Domenica 28 Novembre – dalle ore 9:00 alle 19:00 – Centro storico

Mercatino dell’artigianato e prodotti tipici

Dalle ore 15:00 Caccia all’Elfo – La letterina per Babbo Natale – Giardino dei popoli (ex scuola elementare)

Ore 16:00 Il mago Marchino

Dalle ore 17:00 Musica natalizia con dj Alex e canti natalizi con Alessandra Bongiorno

All’imbrunire “Inaugurazione luminarie”

Ore 18:00 Degustazione con i vini delle Tenute Piccini con sommelier Valentino Tesi (Miglior Sommelier d’Italia 2019)

Sabato 4 Dicembre

Ore 10:00 – Visita guidata “Fuori le mura di Casole” – Dopo la visita della pieve di San Giovanni Battista di Pievescola i partecipanti, con le proprie vetture, proseguiranno verso il tumulo etrusco di Mucellena e, successivamente, alla volta della Pieve di Marmoraia, con la guida Teresa Affentranger.

Durata ca. 2 1/2 ore – Costo: 5 € a persone

Prenotazione obbligatoria fino alle ore 12 di venerdì 3 dicembre.

Guida: Teresa – whatsapp: +39 349 466 3211

5 Dicembre

Centro Storico

Ore 16:00 Nonni senza frontiere: giochi tra bambini/ragazzi con la complicità dei loro nonni

Ore 17:00 Inaugurazione mostra Gli allievi dell’arte, Laboratorio Art Gallery di Mario Mancini e Anna Morandi (via San Niccolò 18)

Ore17:30 Musica dal vivo in centro storico Massimiliano DJ

Ore 18:00 Concerto Flauto e Pianoforte

8 dicembre

Centro Storico

Ore 16:00 Trucioli di Pinocchio a cura della Compagnia Tal dei Tali, spettacolo di burattini, marionette e ombre.

Ore 17:00 Truccabimbi con Marianna Sauro

Ore 17:00 Presentazione del progetto “L’ombrello d’artista” promosso dall’Associazione Riabilita Odv e dalla Cooperativa Sociale Valle del Sole in collaborazione con il Comune di Casole d’Elsa. Modera l’incontro l’Assessora Vittoria Panichi – Centro Congressi

11 dicembre

Ore 11:00 – Letture di Natale con Nati per leggere, Biblioteca comunale di Casole d’Elsa

12 dicembre

Centro Storico

Mercanti Casulani in fiera dalle 9:00 alle 19:00 – artigianato e prodotti tipici casolesi

Ore 9:30 “Trail cicloturistico in Berignone” a cura di A.S.D. Tuscany Bike Park. Per costi e iscrizioni 3494681667; info@tuscanybikepark.it

Ore 16:00 “Qual grazia m’è questa” visita guidata alla mostra con la Direttrice Dott.ssa Patrizia La Porta – Museo civico archeologico e della collegiata – Ingresso gratuito

Ore 16:30 Giulia Scarpaleggia “Castagnaccio con la ricotta. Inizia l’attesa del Natale”

Ore 17:30 Canzoni di Natale per le vie del borgo con Giorgia e Omar Gazzei

Ore 18:00 Babbo Natale ha perso le renne

18 Dicembre

Ore 10:00 – Visita guidata “Fuori le mura di Casole” – Dopo la visita della pieve di San Giovanni Battista di Pievescola i partecipanti, con le proprie vetture, proseguiranno verso il tumulo etrusco di Mucellena e, successivamente, alla volta della Pieve di Marmoraia, con la guida Teresa Affentranger.

Durata ca. 2 1/2 ore – Costo: 5 € a persone

Prenotazione obbligatoria fino alle ore 12 di venerdì 3 dicembre.

Guida: Teresa – whatsapp: +39 349 466 3211

19 Dicembre

Centro Storico

Gli Zampognari 2.0 in concerto per le vie del borgo e delle frazioni

16:00 Racconti di Natale a cura della Biblioteca comunale di Casole d’Elsa

17:00 Babbo Natale a Casole d’Elsa…quello vero!

17:30 Concerto gospel con Light Gospel Choir

1 Gennaio

Ore 16:30 Collegiata di Santa Maria Assunta – Concerto Musica Sacra – Corale Vincenzo Bellini

Ore 18:00 visita guidata del Museo civico archeologico e della collegiata di Casole d’Elsa con l’Assessora Vittoria Panichi (visita guidata gratuita compresa nel prezzo d’ingresso del Museo). Prenotazione obbligatoria entro il 30 dicembre (museo@casole.it)

6 Gennaio

Centro Storico

Ore 16:00 Arriva la Befana

Ore 18:30 Concerto lirico ( Soprano – mezzo soprano – Tenore – accompagnamento piano)

Tutti gli eventi sono organizzati nel rispetto della normativa anti-covid vigente.

Gli stessi possono subire variazioni.

Per il programma completo; per info: uff_turistico@casole.it – sabato e domenica 0577948705

Fonte: Ufficio Stampa