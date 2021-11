Emporio solidale, donati 1.000 euro di farmaci da Farmacie Comunali Empoli

Dal giorno della sua apertura il 9 giugno scorso, l’Emporio Solidale Empoli, continua a ricevere donazioni importanti che contribuiscono ad aiutare concretamente coloro che si trovano in situazioni di fragilità e difficoltà economica.

La solidarietà come la generosità, l’accoglienza di chi ha più bisogno, non si sono mai fermate. Anzi, vengono coltivate giorno dopo giorno all’interno di questo nuovo spazio nato in città proprio con questo scopo.

Così le Farmacie Comunali Empoli che hanno aderito fin da subito al progetto “Emporio Solidale”, hanno donato un quantitativo dei principali farmaci da banco e parafarmaci, reperibili senza prescrizione medica, per un valore complessivo di mille euro.

«Ringrazio le Farmacie Comunali di Empoli per questa donazione importante. Con l'Emporio Solidale – evidenzia l’assessore alle politiche sociali Valentina Torrini - cerchiamo di soddisfare il diritto della persona al cibo, ma vogliamo occuparci anche del benessere della persona, per questo la collaborazione con le nostre farmacie comunali è fondamentale e li ringrazio tantissimo per la sensibilità dimostrata».

Luca Bartolesi, amministratore unico di Farmacie Comunali Empoli ha commentato: «Le Farmacie Comunali di Empoli hanno aderito fin da subito al progetto “Emporio Solidale” organizzando al loro interno due punti di raccolta di “farmaci da banco e parafarmaci” nei quali i cittadini possono donare uno o più prodotti che vengono messi a disposizione delle famiglie empolesi in difficoltà assieme a tutti gli altri prodotti offerti dall’Emporio. Ad oggi il contributo diretto dei cittadini è stato significativo.

Per sostenere ulteriormente questa importante iniziativa abbiamo pensato di mettere in campo anche un sostegno economico tangibile, donando un quantitativo dei principali farmaci da banco e parafarmaci, reperibili senza prescrizione medica, per un valore complessivo di mille euro.

Le Farmacie Comunali sono inoltre a disposizione dei fruitori finali per avere informazioni e consulenza sull’uso corretto di tali farmaci.

Il sostegno all’Emporio Solidale si inserisce nel quadro più ampio delle iniziative socio sanitarie promosse e sostenute dalle Farmacie Comunali ed è nostra intenzione promuoverlo anche per gli anni a venire».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa