Firenze Marathon, paura in piazza Duomo: cade un'installazione

"Abbiamo ricevuto segnalazioni e fotografie - dichiara Federico Bussolin, Capogruppo di Lega Salvini Firenze - in merito alla struttura della maratona fiorentina posta in Piazza Duomo. Struttura che, pare, abbia ceduto a causa del forte vento. Dalle stesse segnalazioni, fortunatamente, non risulterebbero persone coinvolte, anche se tante persone passeggiavano in piazza”.

“Presenteremo una interrogazione - conclude - per capire come sono andati i fatti e se le misure di sicurezza siano state rispettate, perché troviamo assurdo che una struttura così imponente possa cedere con il vento” hanno dichiarato Antonella Bundu e Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune

"In queste ore una struttura collocata in piazza Duomo per la Firenze Marathon è precipitata a terra, per fortuna senza ferire nessuno. Il nostro Comune investe molto su questo appuntamento, ma pensiamo sia grave che non sappia garantire la sicurezza degli allestimenti richiesti da un evento podistico "consolidato".

Ci sono arrivate immagini e video di quello che è successo: il vento e il maltempo hanno causato l'incidente, ma anche favorito l'assenza di persone nell'area di caduta. Depositeremo un'interrogazione urgente, a cui aggiungeremo delle domande in merito alle rastrelliere tolte in via de' Cerretani, sostituite prontamente da auto lì posteggiate e con una cartellonistica in cui non si riportava il numero dell'ordinanza adottata.

Ringraziamo chi non manca di evidenziare i problemi che purtroppo segnano una città in cui si bada più all'apparenza che alla buona amministrazione. Solo che stavolta anche all'apparenza risalta la caduta di piazza del Duomo"

Fonte: Ufficio Stampa