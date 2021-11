Guida in stato di ebbrezza e finisce fuori strada: 19enne nei guai a Prato

Aveva da poco conseguito la patente di guida, ma ci vorrà un po’ prima che torni al volante di un’auto.

Una pattuglia del reparto motociclisti della polizia municipale di Prato, infatti, ha eseguito un controllo nei confronti di un 19enne neopatentato che era terminato fuori strada con la propria auto in via di Cantagallo. Fortunatamente il giovane aveva terminato la sua corsa in una lieve scarpata, rimanendo incolume. A quel punto, però, sono scattati i controllo da parte degli agenti sopraggiunti, prima con precursore alcolemico e poi con etilometro, ed è risultato positivo all'alcoltest, facendo segnare un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l, mentre la legge per i neopatentati impone di osservare il livello di alcol pari a zero.

Per il 19enne, quindi, sono scattati il ritiro della patente di guida e la denuncia per il reato di guida in stato di ebbrezza.