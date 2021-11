In fiamme un appartamento a Livorno: anziana messa in salvo dai pompieri

I vigili del Fuoco del comando di Livorno stanno intervenendo dalle ore 18 circa in via Inghilterra per un incendio appartamento. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme rapidamente ma queste erano già propagate in tutto l'appartamento del 4 ed ultimo piano. Tutto il palazzo é stato fatto evacuare per precauzione e alcune persone sono state prese in cura dai sanitari del 118 per aver inalato del fumo.

Nell'appartamento interessato dall'incendio era presente una signora anziana, tratta in salvo dai pompieri e affidata ai sanitari del 118.

L'Intervento è ancora in corso e le cause del rogo sono al momento da accertare.