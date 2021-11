In giro per Pisa nonostante la misura cautelare, arrestato

La polizia di Pisa ha rintracciato e tratto in arresto, durante un servizio in abiti civili antispaccio in centro storico, un 26enne di origini tunisine, con precedenti per stupefacenti. L’uomo, in conseguenza di un pregresso arresto per spaccio di stupefacenti in zona Vettovaglie, era stato sottoposto dal GIP presso il Tribunale di Pisa al divieto di dimora, misura cautelare ritenuta adeguata per allontanarlo dalla piazza di spaccio. L'uomo invece aveva eluso la misura ed era stato pizzicato dal personale della Narcotici a girovagare in centro storico e riconosciuto dai poliziotti, che avevano informato per iscritto il Giudice. Quest'ultimo, constatata la riottosità dell’ uomo al rispetto del provvedimento, ne ha ordinato la cattura e l’ associazione al carcere. Ieri pomeriggio pertanto i poliziotti appostati in zona lo hanno individuato nei vicoli a ridosso della torre del Campano, lo hanno circondato bloccandone la via di fuga e portato in Ufficio, dove è stato tratto in arresto e successivamente collocato in carcere al Don Bosco.