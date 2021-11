Italia Viva Pisa, Carlo Lazzeroni nuovo coordinatore

A pochi giorni di distanza dall'evento della Leopolda si è costituito il Comitato Comunale di Italia Viva Pisa, alla presenza dei coordinatori provinciali Michele Passarelli Lio e Anna Ferretti.

“Entusiasmo, passione e voglia di fare una bella Politica, questo ci portiamo dalla Leopolda e vogliamo trasferire nella nostra città; e finalmente dopo le restrizioni cerchiamo di farlo incontrandoci fra di noi ed incontrando la città” – queste le parole di Passarelli e Ferretti.

Per coordinare il nuovo comitato di Pisa città, che assorbirà i comitati civici e tematici spontanei creati negli ultimi anni, è stato scelto Carlo Lazzeroni, già attivo nell'associazionismo cattolico e sportivo e già dirigente politico e candidato a sindaco per l'Unione di Centro nel 2013. Lazzeroni si è messo subito al lavoro per coinvolgere un nucleo di donne ed uomini che lo affianchino in questo lavoro di elaborazione politica.

Il neo coordinatore ha sottolineato l'importanza del percorso costruito nel Laboratorio politico riformista che mette insieme, oltre Italia Viva, le forze politiche Azione e Più Europa e le liste civiche di Antonio Veronese e quella dei Riformisti per Pisa.

"Italia Viva - ha affermato Lazzeroni - contribuirà a questo laboratorio offrendo uno spazio di partecipazione e confronto di idee a tutti quei movimenti e singoli cittadini che vogliano costruire un percorso autonomo e alternativo a due coalizioni politiche sempre più ideologizzate: a trazione "populista" da un lato e a trazione "sovranista" dall'altro. L’obiettivo- ha concluso il neo coordinatore comunale - è quello di portare in Italia e a Pisa lo scenario politico che si è formato negli ultimi anni nel parlamento europeo, grazie alla nuova compagine Renew Europe che, in nome del rinnovamento politico, mette insieme tutte quelle forze liberaldemocratiche e riformiste che non si riconoscono più nelle tradizionali famiglie politiche dei socialisti e dei popolari europei”.

Fonte: Ufficio Stampa