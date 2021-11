Lavori sull'A1: chiude la stazione di Firenze Impruneta

Sulla A1 Milano-Napoli, nell'ambito del programma di chiusure notturne condiviso con gli Enti Territoriali, per consentire programmati lavori delle gallerie "Pozzolatico", "Brancolano" e "Lastrone", sarà necessario chiudere la carreggiata esterna, tra il km 297+900 e il km 292+200, in direzione di Bologna.

Di conseguenza, dalle 22:00 di martedì 30 novembre alle 6:00 di mercoledì 1 dicembre, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Firenze sud.

Fonte: Autostrade - Ufficio stampa