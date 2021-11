Maltempo, Area metropolitana in codice giallo fino a domenica

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico per oggi e domani nelle aree del Valdarno Inferiore, Valdelsa-Valdera, Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Mugello e Romagna Toscana. Possibilità di locali temporali. Per l'area della Romagna Toscana prorogato fino a domani 28 novembre 2021 il rischio vento. Possibilità di forti raffiche soprattutto sulle aree sottovento l'Appenino.

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa