Premiati i buoni risultati toscani al Job Orienta

C’è anche l’Its Mita di Scandicci (Fi) ai vertici del monitoraggio Indire 2021 sul sistema italiano di Istruzione Tecnica Superiore post-diploma. I percorsi Its dedicati ad “accessori metallici e complementi” e “abbigliamento e accessori di pelle” si sono piazzati rispettivamente al secondo e terzo posto nella classifica per aree tecnologica (settore Nuove tecnologie per il made in Italy) e al 24° e 30° posto del ranking generale elaborato dal rapporto dell’Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa che ha preso in esame 201 percorsi. L’Istituto tecnico superiore Made in Italy Tuscan Academy (ITS Mita) che forma tecnici specializzati per il settore moda, è stata premiata ieri mattina nel corso di Job Orienta, il salone dedicato a orientamento, scuola, formazione e lavoro in corso a Verona Fiere.

“Questo riconoscimento – ha affermato l’assessora a istruzione, formazione e lavoro Alessandra Nardini, che a Verona ha partecipato alla premiazione – ci sprona a qualificare e investire sempre di più nel nostro sistema Its, che in questi anni ha conosciuto uno sviluppo notevole e ci restituisce risultati importante sul fronte delle competenze e dell’occupazione dei nostri giovani”.

Il monitoraggio Indire è il risultato dell’analisi di percorsi terminati nel 2019 e valutati ad un anno dal diploma. I criteri di costruzione del ranking riguardano qualità didattica, numero dei diplomati e numero degli occupati a 12 mesi.

L’edizione 2021 del monitoraggio 2021 evidenzia che l’80% dei diplomati ha trovato lavoro a un anno dal diploma, di questi il 92% in un’area coerente con il percorso concluso.

Le Fondazioni Its sono istituti ad alta specializzazione tecnologica, nati per rispondere alla domanda di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche da parte delle imprese e costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria.

Nel corso della programmazione 2014-2020 del Fondo sociale europeo la Toscana ha investito su questo sistema di istruzione professionalizzante oltre 23 milioni di euro che si sono tradotti in oltre circa 80 percorsi.

Attualmente sono attive in Toscana 7 fondazioni, a cui di recente se ne sono aggiunte due nuove, la Fondazione Prodigi per il settore Ict e la Fondazione Ate per il sistema casa.

La Fondazione Its Mita è una realtà di eccellenza in Toscana ed organizza corsi biennali post diploma di alta formazione per il settore moda del made in Italy raggiungendo tassi di occupabilità dei propri diplomati oltre il 90%. Opera dal 2010 in Toscana ed è insieme alle Fondazioni Its Energia e Ambiente e Prime una delle prime 3 Fondazioni Its toscane.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa