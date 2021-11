Primo acuto per Basket Castelfiorentino in Serie C

E’ arrivata. Dopo due acuti sfiorati, alla terza giornata del campionato di serie C le ragazze di Jacopo Giusti hanno portato a casa la prima vittoria stagionale imponendosi al PalaGilardetti sul Pistoia Basket Junior per 65-51.

Un acuto frutto di una gara equilibrata e girata definitivamente nell’ultima frazione, con buone percentuali in attacco e quattro giocatrici in doppia cifra a guidare la fuga castellana. Dopo due quarti sul filo dell’equilibrio (14-12 al 10′, 30-27 al riposo lungo), nella ripresa le gialloblu hanno amministrato i due/tre possessi di vantaggio chiudendo la terza frazione sul +6 (43-37). Un vantaggio che è stato preludio alla vera e propria fuga castellana: nel parziale decisivo, infatti, un break di 22-14 ha definitivamente indirizzato la sfida e permesso al Basket castelfiorentino di brindare alla prima vittoria.

Adesso turno di riposo per le gialloblu, che torneranno in campo venerdì 10 dicembre, di nuovo al PalaGilardetti, contro la Cestistica Rosa Prato.

BASKET CASTELFIORENTINO – PISTOIA BASKET JUNIOR 65-51

Parziali: 14-12, 30-27 (16-15), 43-37 (13-10), 65-51 (22-14)

Tabellino: Bellantoni 15, Banchelli 10, Masi 11, Baldinotti 3, Bongini 2, Fanelli 4, Cinali 10, De Felice 4, Lucchesi 3, Tortorelli 3, Andries. All. Giusti. Ass. Iserani.

Arbitro: Giannini di Empoli.