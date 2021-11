Prorogata la riduzione delle tariffe del trasporto scolastico a Volterra

Per agevolare le famiglie il Comune proroga la riduzione delle tariffe del trasporto scolastico per i giorni di chiusura legati al Covid.

L’Amministrazione comunale ha deliberato la proroga della riduzione temporanea legata all’emergenza epidemiologica da Covid-19 delle tariffe del trasporto scolastico delle scuole d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per il servizio non usufruito a seguito di disposizioni nazionali, regionali o comunali di chiusura di un plesso scolastico o di un’intera classe.

“Abbiamo deciso – dichiara Viola Luti, assessora all’Istruzione del Comune di Volterra – di prorogare fino al 31 dicembre 2021 (termine dello stato di emergenza) il provvedimento straordinario che prevede la riduzione delle tariffe relative al trasporto scolastico nei periodi in cui il servizio non è stato utilizzato a causa della sospensione delle attività scolastiche in presenza per disposizioni collettive. Questa misura, insieme alle disposizioni attuate a partire dal marzo 2020, rappresenta un ulteriore sostegno alle famiglie della nostra città”.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa