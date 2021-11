Sfida a "colpi" di libri gialli: appuntamento alla Ragionieri di Sesto Fiorentino

Si può raccontare un libro in 30 secondi? Secondo il Club del Giallo si può fare. Ed è per questo che ha organizzato il 29 novembre alle 17,30 alla biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino (piazza della Biblioteca 4, zona Doccia) nell’ambito dell’iniziativa “Autunno di libri”, una sfida a colpi di libri gialli scandita dai 30 secondi. Si tratta di “Raccontami un giallo in 30 secondi”, gioco nel quale i concorrenti dovranno raccontare, in trenta secondi appunto, un libro giallo.

I partecipanti potranno scegliere se comunicare il titolo del libro oppure se lasciare che sia il pubblico a indovinare, alla fine, il titolo (in questo caso vi consigliamo di optare per un classico o comunque un giallo conosciuto). Due diverse giurie (una rock di librai, attori, registi e scrittori) e l’altra pop (composta da lettori appassionati di libri polizieschi) assegneranno i voti e alla fine sarà scelto il vincitore assoluto e saranno assegnati anche altri premi.

Fonte: Ufficio Stampa