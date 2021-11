Sr429 tra Castelfiorentino e Certaldo, respinti i ricorsi: nel 2022 via ai lavori

Partirà nel 2022 il cantiere della nuova sr429 che collegherà Castelfiorentino e Certaldo. Si completerà l'ultimo tratto, dunque, coi lavori in partenza verosimilmente in primavera.

"Finalmente ci siamo, ora la Regione Toscana può procedere all’aggiudicazione dell’appalto e anche l’ultimo tratto di 429, quello fra Certaldo e Castelfiorentino, diventerà realtà. Il Tar ha rigettato la richiesta di sospensiva che alcune ditte escluse avevano presentato, adesso via libera all'iter che porterà all'avvio del cantiere" ha scritto il sindaco certaldese Giacomo Cucini su Facebook.

Due delle sei ditte escluse dall'appalto avevano fatto richiesta di sospensiva, il Tar le ha rigettate dando definitivamente il via libera alla Regione. Si parte davvero, anche se in ritardo rispetto al cronoprogramma. Per l'ultimo tratto i lavori inizieranno nel 2022 e dovrebbero concludersi due anni dopo.