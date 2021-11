Tira bottiglia in testa a un ragazzo, denunciato 23enne

Nella notte tra il 26 ed il 27 novembre, a Arezzo è stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali aggravate un 23enne di origini marocchine. Nei pressi di una discoteca in centro ad Arezzo, per futili motivi, ha colpito alla testa con una bottiglia un coetaneo della provincia, ferendolo alla testa. La vittima, sottoposta alle cure mediche presso il pronto soccorso dell’Ospedale San Donato, è stata giudicata guaribile con 8 giorni di prognosi.

Inoltre sono stati denunciati dai carabinieri quattro cittadini italiani, tutti della provincia di Arezzo, tre dei quali molto giovani, tra i 20 e 35 anni, per guida in stato di ebrezza alcolica.

Un 45enne della provincia di Arezzo è stato denunciato per violazione del Divieto di ritorno nel comune di Arezzo per anni due, poiché sorpreso nel centro aretino in violazione della misura di prevenzione a cui era sottoposto.