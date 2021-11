Chiusure in A1 per lavori all'allacciamento con l'A11

Per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, in orario notturno, nelle due notti consecutive di martedì 30 novembre e di mercoledì 1 dicembre, con orario 22:00-6:00, per chi percorre la A1 Milano-Napoli e proviene sia da Bologna sia da Roma, sarà chiuso l'allacciamento con la A11 Firenze-Pisa nord, in direzione di Firenze ovest.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Bologna, uscire sulla A11 alla stazione di Prato est e da qui proseguire in direzione di Firenze;

per chi proviene da Roma, uscire sulla A1 alla stazione di Firenze nord e proseguire in direzione di Firenze.