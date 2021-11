Coronavirus Empoli e Cuoio, 57 casi: 12 solo a Santa Croce

Sono 595 i casi di Coronavirus in tutta la Toscana nelle ultime ventiquattro ore. Per quanto riguarda Empolese Valdelsa e Zona del Cuoio sono invece 57, con zero decessi. Si segnala il picco a Santa Croce, con 12 contagi nelle ultime ventiquattro ore. Vediamo tutto nel dettaglio.

22 casi nella Zona del Cuoio

Santa Croce sull'Arno 12

Montopoli 4

San Miniato 5

Castelfranco 1

35 casi nell'Empolese Valdelsa

Montaione 2

Empoli 8

Vinci 1

Castelfiorentino 1

Montelupo 7

Cerreto Guidi 5

Certaldo 4

Capraia e Limite 2

Fucecchio 5