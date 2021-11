Incendio in un condominio a Sesto Fiorentino, evacuate sette persone

Sette persone sono state evacuate da un palazzo a Sesto Fiorentino dopo un incendio. Il rogo è avvenuto nella notte tra sabato 27 e domenica 28 novembre in un appartamento di un condominio di via Amilcare Ponchielli. Poco dopo la mezzanotte le fiamme hanno avvolto lo stabile, per motivi ancora da chiarire. L'appartamento interessato e quello soprastante sono stati dichiarati inagibili. Sette persone sono state evacuate, una delle quali leggermente intossicata. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco di Firenze Ovest e Calenzano.