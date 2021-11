I vigili del fuoco di Lucca sono intervenuti intorno alle ore 00.30 di oggi, domenica 28 novembre, a Montecarlo, in Via Poggio Baldino prima, per un incidente stradale. Una vettura è finita fuori strada e la conducente, rimasta intrappolata all'interno dell'abitacolo, è stata estratta dai pompieri, per poi essere affidata ai sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri.