Tragedia nella notte a Baccaiano, muore 68enne in un incidente

Tragico incidente nella notte a Baccaiano, nel comune di Montespertoli. Un 68enne montespertolese è morto dopo esser finito fuori strada con la sua auto. Assieme a lui la moglie, che ha riportato ferite lievi ed è rimasta sotto shock.

Il fatto è avvenuto dopo la mezzanotte di domenica 28 novembre. Sulla strada provinciale Volterrana, non lontano da Baccaiano, l'auto stava percorrendo un tratto in salita. Stando a una prima ricostruzione il 68enne sarebbe uscito fuori strada, per motivi ancora da chiarire. L'auto avrebbe sbandato, si sarebbe ribaltata e sarebbe finita contro un terrapieno.

Le condizioni dell'uomo sono sembrate fin da subito gravissime. Sul posto i sanitari inviati dal 118 (ambulanze della Pubblica Assistenza di Montespertoli e della Misericordia di Montelupo Fiorentino), che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 68enne. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. La salma dell'uomo è all'istituto di medicina legale a Careggi.