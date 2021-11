Mostra il Green Pass di un'altra persona, denunciato

Ha mostrato ai carabinieri il Green Pass di una persona molto più giovane. I militari hanno approfondito e hanno scoperto che l'uomo aveva mostrato il certificato di un'altra persona, una donna. Un cittadino di origini cinesi è stato denunciato a Prato nel pomeriggio di sabato 27 novembre.

In una sala slot di Prato l'uomo è stato fermato dai carabinieri. Il Green Pass era falso e probabilmente lo aveva usato anche in altre occasioni. Identificato, è risultato essere clandestino in Italia. Denunciato, è stato segnalato per l'espulsione e multato per aver violato la normativa anti-Covid.