Orientamento in presenza all'IIS Virgilio di Empoli

Tornano in presenza le attività di orientamento in entrata dell'IIS VIRGILIO DI EMPOLI per i ragazzi di terza media.

Il calendario delle iniziative prenderà avvio a partire dal 1 dicembre secondo il calendario riportato in calce. A chiunque fosse interessato è richiesto di prenotarsi accedendo all’area orientamento del sito della scuola (www.virgilioempoli.gov.it).

Oltre a quelli per i tre indirizzi, è stato inserito un modulo di prenotazione per incontri individuali per i ragazzi con bisogni speciali.

Le attività si svolgeranno dalle 15 alle 18 e gli studenti potranno scegliere la fascia oraria in cui intendono partecipare, con un solo accompagnatore, munito di green pass.

Gli studenti interessati al Liceo Classico e Linguistico saranno accolti nella sede di via Cavour, 62 mentre quelli interessati al Liceo Artistico nella sede di via Fucini, 33.

La sezione ORIENTAMENTO del sito dell’Istituto è stata arricchita con vario materiale informativo:

- fotogallery di tutti gli indirizzi e delle aule;

- video di presentazione della scuola suddivisi per indirizzo;

- locandina e volantino;

- presentazioni animate "EMAZE" e scaricabili nella versione pdf;

- riconoscimenti e premi vinti a livello locale, regionale e nazionale;

- pdf scaricabili.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile consultare il sito istituzionale http://www.virgilioempoli.gov.it/ , scrivere all’indirizzo email: orientamento@virgilioempoli.edu.it o telefonare ai numeri 0571 74277-700695.

CALENDARIO

DICEMBRE

Mercoledì 1 dalle 15 - 18

Sabato 4 dalle 15 - 18

Sabato 11 dalle 15 - 18

Sabato 18 dalle 15 - 18

GENNAIO

Sabato 15 dalle 15 - 18

Sabato 22 dalle 15 - 18