Scandicci, la punta Imbrenda si laurea: discute la tesi in pullman verso la trasferta

Dopo Marini, Burato e Sinisgallo, anche Leonardo Imbrenda si è laureato in casa Scandicci. Un mercoledì speciale per l'attaccante classe '99 dello Scandicci, che ha discusso la tesi proprio mentre era in pullman con la squadra per andare a Foligno. Una carica in più per la punta Blues, che poi è stata decisiva con due assist nel 2-0 in terra umbra.

Imbrenda si è laureato in Scienze Motorie con la votazione di 100/110. "Sì, è stata una giornata bella, sia per il coronamento della laurea, sia per la vittoria che ci permette di andare avanti in Coppa Italia", ha detto l'attaccante dello Scandicci.